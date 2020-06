Spaccio di droga, arrestato un giovane a Trapani

I carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato, nella serata di ieri, Mirko Alvaro, trapanese classe 96, soggetto conosciuto, con precedenti di polizia. Il giovane è accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, .

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in zona Fontanelle Sud, i carabinieri hanno notato Alvaro sostare nervosamente all’interno della propria autovettura. Da una perquisizione personale, è emerso che il giovane era in possesso di 1,22 grammi di cocaina, suddivisa in 4 dosi, oltre alla somma contante di euro 115,00 da ritenersi provento o profitto dell’attività illecita.

Il materiale è stato interamente sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di direttissimo avvenuto questa mattina con convalida dell’arresto con misura restrittiva dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.

