Percorre 100 km a piedi in 24 ore, l'impresa di un trapanese

Cento km percorsi a piedi in sole 24 ore. È l’impresa compiuta da Trapani a Palermo da Giuseppe Bica 33 anni, trapanese. Una impresa compiuta a piedi seguendo un tracciato non pianeggiante, ma composto da tratti in salita, fino ad arrivare a 700 metri d’altezza, ed altri tratti in discesa. Straordinaria la sua impresa, compiuta in 24 ore: a piedi da Trapani a Palermo passando da Crocci, Casalbianco, Crocevie, Buseto, Castellammare del Golfo, Alcamo Marina, Balestrate, Partinico e Monreale.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

