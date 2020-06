Evasione dai domiciliari, due arresti a Castelvetrano

Due persone sono state arrestate nelle scorse ore per evasione dai domiciliari. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelvetrano hanno fermato Giovanni Inzerillo, 20enne, già arrestato il giorno precedente per aver commesso lo stesso reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Piero Cerulli” di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.

All'alba, invece, è stata arrestata Maria Aurora Campanella Maria Aurora, 22enne. È stata sorpresa in auto. A seguito dell’udienza per Direttissima, è stata sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

