Alcamo Marina, mamma caretta caretta depone le uova a Battigia

Ha deposto un centinaio di uova in un punto nel tratto di spiaggia antistante il lungomare Battigia, ad Alcamo Marina. Protagonista di quest’evento straordinario, almeno per le coste del Golfo di Castellammare, è una tartaruga Caretta Caretta. La scoperta è stata fatta nella nottata tra sabato e domenica, facendo poi intervenire Guardia Costiera e Polizia municipale alcamese, per recintare opportunamente e sorvegliare la piccola area in cui la sabbia custodisce le uova e che adesso è, quindi, interdetta con transenne protettive.

