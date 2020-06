Picchia la moglie e le provoca un trauma cranico, arrestato a Mazara

Picchia e ferisce la moglie al termine di una lite avvenuta a casa della sorella dove la donna si era rifugiata in cerca di aiuto. È stato arrestato dai carabinieri un 59enne mazarese per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio.

L'uomo infatti, nonostante le due donne abbiano cercato di bloccarne l'ingresso, è riuscito ad accedere nell'appartamento. Una volta entrato ha picchiato così violentemente la moglie da causarle un un trauma cranico e diverse escoriazioni in molti parti del corpo, come constatato dai sanitari del 118 giunti per prestare soccorso.

Pochi minuti dopo i carabinieri hanno rintracciato il mazarese ancora nei pressi dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere "Pietro Cerulli" di Trapani.

