Violenta rissa in centro storico a Trapani, una donna al centro della contesa

Una grave lite tra due uomini si è verificata nella tarda serata di ieri nei pressi della via Spalti a Trapani a poca distanza dal Tribunale in pieno centro storico. Pare che la causa scatenante della colluttazione sia stato l’interesse nei confronti di una donna. Dalle parole si è passato subito ai fatti con un attacco di natura fisica al quale la persona aggredita avrebbe reagito in maniera repentina con l’ausilio di un coltello.

Nel momento in cui la situazione cominciava a fare temere il peggio è stato provvidenziale l’intervento di una Volante della Polizia di Stato avvertita da alcuni passanti che avevano constatato la pericolosità della situazione. L’uomo che ha ricevuto i fendenti d’arma da taglio è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ Ospedale S. Antonio Abate dove è stato necessario effettuare un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Gli inquirenti indagano sui motivi della violenta rissa.

© Riproduzione riservata