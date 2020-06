Pantelleria, vasto incendio in contrada Mursia-Kazzen

Dopo il terribile incendio che ha bruciato decine di ettari di terreni incolti e messo in pericolo diverse case di civile abitazione, sono in corso le indagini per accertare le responsabilità. L’incendio è divampato in località Mursia – Kazzen e le fiamme spinte dal forte vento di scirocco si erano spinte fino a Cimillia e Dakalè una zona ad ovest dell’isola.

