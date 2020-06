Movida senza mascherine al centro di Trapani, il sindaco: "Evitiamo assembramenti"

Tante persone in giro e nessuna mascherina. La movida del venerdì sera ha colpito e il centro storico di Trapani si è ripopolato ma i distanziamenti sociali sono stati praticamente nulli. I giovanissimi non indossavano la mascherina e le foto, viste dal primo cittadino, hanno portato ad un appello di Tranchida verso il popolo della notte che, troppo spesso, purtroppo, ha poco rispetto delle normative anti-contagio per il Covid-19.

«Cari ragazzi… Il condiviso sapore della “libertà” individuale può comportare nocumento alla libertà di tutti. Evitiamo assembramenti, manteniamo il distanziamento interpersonale e la mascherina ci può dare una mano di buona salute. Vi prego, non buttiamo a mare i sacrifici di questi mesi».

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE