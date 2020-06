Ancora un incidente sul lavoro. Questa volta nelle campagne di Castelvetrano dove un anziano di 86 anni, Francesco Marchese, è morto schiacciato da un trattore.

Il pensionato si trovava alla guida del mezzo che per cause in corso di accertamento da parte della polizia, si è ribaltato. L’uomo è morto sul colpo a causa dei traumi da schiacciamento riportati. Per recuperare il corpo si è reso necessario l"intervento dei vigili del fuoco.

