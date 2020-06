Viadotti nel Trapanese, proseguono i lavori di ripristino dei giunti

In occasione dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti dell’autostrada A29dir "Alcamo-Trapani", sono stati ultimati gli interventi sui ponti "Canalotti I", "Canalotti II" e "Canalotti III" in direzione Alcamo, in prossimità del km 24.

Sono stati completati, inoltre, gli interventi sul viadotto "Della Signora", in entrambe le direzioni, e "Zena Binuara" in direzione Trapani. A renderlo noto in una nota l’Anas che annuncia anche l’inizio di analoghi cantieri sulla carreggiata in direzione Alcamo, sui ponti "Fumosa" e "Fittasia", ubicati rispettivamente ai km 25 e 22 dell’autostrada.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, limitatamente alle aree interessate dai lavori, saranno istituiti scambi di carreggiata con traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Sono inoltre in corso di esecuzione i lavori sul viadotto "Della Fonte", al km 10,100 in entrambe le direzioni, con predisposizione di restringimenti delle carreggiate.

