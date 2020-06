Asp di Trapani, un piano per prevenire gli effetti delle ondate di calore

Indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; evitare le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti; bagnare la testa subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, sono alcune delle azioni finalizzate alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sui soggetti fragili, previste dal "Piano Operativo Locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate di Calore - Estate 2020".

Il Piano, realizzato dall’Unità Operativa per l’Educazione e la Promozione della Salute Aziendale dell’Asp di Trapani in coerenza con le disposizioni dell’Assessorato regionale della Salute, prevede l’attivazione di una rete di assistenza e di allerta che comprende i MMG (Medici di famiglia), i Presidi di Continuità Assistenziale, Guardie Mediche Turistiche, PPI (Punti di primo intervento), Protezione Civile, PTE (Presidi territoriali di emergenza), e Pronto Soccorso ed eventuali Servizi di Volontariato Sociale e degli Enti Locali. In particolare, i medici di famiglia attiveranno una sorveglianza attiva sui propri assistiti in condizione di fragilità, e in particolare su quelli che vivono da soli, verificando anche telefonicamente le condizioni di salute nei momenti di intervenute ondate di calore. Laddove ritenessero opportuno attivare interventi domiciliari di idratazione o di altre terapie di supporto potranno richiedere direttamente l’intervento di Medicasa per l’attivazione del servizio domiciliare che sarà ex post autorizzato per le competenze dovute.

Le Onlus Samo, Samot e Samot-Ragusa, già accreditate con il Servizio Sanitario Regionale durante lo stato di allerta, si faranno parte attiva per verificare le condizioni di salute dei propri assistiti e per garantire l’eventuale ulteriore assistenza necessaria a contrastare gli effetti negativi delle ondate di calore. Il direttore del Dipartimento di Emergenza già al verificarsi delle condizioni meteorologiche di livello di allarme 2 allerterà i pronto soccorso dei presidi Ospedalieri affinchè gli eventuali soggetti anziani o con patologie croniche vengano subito trattati con le idonee misure di contrasto del colpo di calore e che vengano predisposti adeguati posti dedicati. Il referente aziendale per il "Piano Operativo Locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate di Calore - "Estate 2020" è il responsabile dell’Unità Operativa Semplice Educazione e Promozione della Salute Aziendale, Giuseppe Valenti, che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: cell.:328.6273057; e mail: giuseppe.valenti@asptrapani.it; fax:0923.24204.

Numeri utili: 118 - Punti di Primo Intervento: Trapani - Cittadella della Salute: 0923.472448; Alcamo - P.O." San Vito e Santo Spirito": 0924. 599202; Castelvetrano - P.O. "Vittorio Emanuele II": 0924.930365; Marsala - P.O. "Paolo Borsellino": 0923.753362; Salemi - P.O. "Vittorio Emanuele III": 0924.990292; Mazara del Vallo - P.O. "Abele Ajello": 0923.657944; Pantelleria - P.O. "Biagio Nagar": 0923.910234.

