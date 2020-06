Trapani, i carabinieri arrestano uno spacciatore

I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un cittadino tunisino, classe 98, con precedenti di polizia. L'uomo si aggirava con fare sospetto per le vie del centro di Trapani. I militari sono riusciti a beccarlo nel momento in cui avveniva lo scambio della droga con un altro soggetto.

A quel punto i militari hanno deciso di intervenire ma l'uomo, che aveva ancora in mano il sacchetto di plastica bianca contenente la droga, si è dato alla fuga. Nonostante la fuga, i militari sono riusciti a bloccarlo.

Nel corso della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di banconote, provento dell’attività di spaccio, mentre all’interno del sacchetto di plastica erano contenute 11 dosi di marijuana avvolte nella carta stagnola, per un peso complessivo di 23 grammi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari.

