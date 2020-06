Evadono dai domiciliari, due arresti a Trapani

Evadono dai domiciliari ma vengono beccati e arrestati un'altra volta dai carabinieri. Accade a Trapani, dove i militari, in due episodi differenti hanno eseguito due arresti, uno in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere.

Nel primo caso, sono stati i carabinieri del comando di Borgo Annunziata ad arrestare Antonio Bonanno, 28 anni, con precedenti di polizia. Il giovane, nonostante fosse ai domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Fatto a cui Bonanno non era nuovo, dato che il 4 giugno scorso era stato arrestato per lo stesso reato. Il 28enne è stato rimesso ai domiciliari ma stavolta con il braccialetto elettronico.

Non è servito da deterrente il braccialetto elettronico per Giuseppe Lombardo, 27 anni, anche lui evaso dai domiciliari. Per lui è scattata la misura cautelare in carcere, su disposizione del tribunale di Trapani. I militari hanno dunque eseguito l'arresto e accompagnato il giovane al carcere Cerulli.

