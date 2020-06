Trapani, rinasce il centro città: piantati fiori e palme in via Washington

Trapani si risveglia più verde. Per iniziativa del Comune sono stati piantati fiori e palme nel cuore della città, in Washington.

Le palme sono state donate. «Dobbiamo ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che, in questo momento di lavori generali al porto, ha deciso di donarci una quindicina di palme che abbiamo deciso di piantumare in via dei Grandi Eventi in prossimità del palazzetto comunale dello sport» afferma l’assessore al Verde Pubblico Peppe La Porta.

«Un paio di palme potrebbero essere piantate in corso Piersanti Mattarella in alcune piazzole vuote per completare definitivamente la parte verde della strada. Inoltre - ha aggiunto -, abbiamo finalmente iniziato a riempire le tante fioriere presenti nel centro storico. Abbiamo iniziato con tutte quelle presenti in piazza Vittorio e nei prossimi giorni riempiremo il centro storico di fiori».

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

