Riaprono le spiagge a Marsala e...parte anche la bonifica

Via alla riapertura delle spiagge a Marsala. Ma anche i lavori di bonifica e pulizia. Nonostante i ritardi dovuti all'emergenza coronavirus, la stagione balneare è pronta a partire.

La bonifica è partita sia sul versante nord (dalla spiaggia di San Teodoro fino a Marausa) che in quello sud (dal «Fortino» fino al confine con il Comune di Petrosino). I lavori procedono a grande velocità soprattutto per recuperare il tempo perduto nella tradizionale fruizione delle spiagge libere.

Il Comune ha investito 200mila euro per il progetto di pulizia che ha interessato, in una prima fase le spiagge libere, per poter effettuare una rimozione differenziata sia all’inizio che durante la procedura della rimozione dei vari rifiuti. Predisposta anche una cartellonistica ad hoc per informare i bagnati sulle misure da osservare per limitare il contagio da coronavirus.

