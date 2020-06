Marsala, abusò sessualmente dei pazienti sedati: condannato un infermiere

È stato condannato a 9 anni e un mese di carcere, l'infermiere marsalese Giuseppe Maurizio Spanò accusato di violenze sessuali su pazienti sedati. La Cassazione ha firmato la sentenza di condanna, confermando quanto deciso dalla Corte d’appello di Palermo il 28 novembre 2018.

L'operatore sanitario in servizio presso lo studio medico privato di via Sanità, a Marsala, del gastroenterologo Giuseppe Milazzo. Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime - tra cui anche un uomo - e dall'analisi di sei filmati. L'infermiere aggrediva i pazienti durante la sedazione per esami diagnostici invasivi come gastroscopie o colonscopie.

L'articolo completo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE