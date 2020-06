Il borgo di Scopello chiuso al traffico domenica dalle ore 10 alle 24

Il borgo di Scopello chiuso al traffico dalle ore 10 alle 24 di domenica 14 giugno. Lo ha stabilito il sindaco Nicolò Rizzo con un’ordinanza riferita al caratteristico e frequentatissimo borgo cittadino di Scopello: al momento il divieto di transito in tutto il baglio riguarda la sola giornata di domenica 14 giugno, in vista di una definizione della viabilità in questa fase3 dell’emergenza epidemiologica da coronavirus

Dalle 10 alle 24 di domenica 14 giugno nel borgo di Scopello potranno accedere con le auto solo i mezzi autorizzati e di soccorso.

Già operativa anche l’ordinanza che fino al 31 luglio prevede che la via Zangara, la cala marina, rimanga pedonale dalle ore 20 fino alle tre del mattino ogni venerdì, sabato e domenica e nei festivi: il traffico veicolare nella zona è solitamente regolamentato con chiusure che quest’anno sono notevolmente ritardate per l’emergenza coronavirus.

Intanto il sindaco Nicolò Rizzo continua a rivolgere appelli ai cittadini, perché vengano rispettate le misure di contenimento del contagio da Covid-19 soprattutto in zone cittadine molto frequentate nelle ore serali e notturne.

