Trapani, incidente stradale sulla A29: muore un uomo di 57 anni

Un incidente mortale si è verificato oggi sull'autostrada A29 nel percorso che porta all'aeroporto di Birgi in direzione Trapani. A perdere la vita è stato il 57enne Silvano Maimone di Paceco che è andato a schiantarsi sul guard rail per cause che sono in corso di accertamento. A nulla sono valsi i soccorsi di una ambulanza del 118 che ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. Una lunga coda di auto si è formata frenando il traffico. Indaga la Polizia Stradale.

