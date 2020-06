Lutto nel giornalismo, morto a Trapani Nino Donato: collaborò con il Giornale di Sicilia

E’ morto il giornalista trapanese Antonino Donato. Originario di Paceco, dopo il diploma si iscrisse all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia nel luglio del 1980. Riuscì a conciliare perfettamente il suo amore per il giornalismo puro con un impiego alla Provincia Regionale di Trapani, dove per molti anni fu sindacalista. Scrisse soprattutto per diverse testate locali ma in particolare per il Giornale di Sicilia e fu collaboratore della emittente televisiva Rtc nel periodo legato alla presenza di Mauro Rostagno.

I suoi pezzi forti erano gli argomenti legati alla Sanità, al sindacato e alla politica ma non si fermava davanti a nulla. Spesso sorridente, aveva una buona parola e un buona parola per tutti. Attento osservatore dei problemi del territorio, in alcuni frangenti rappresentava una valanga di notizie.

Seduto davanti alla vecchia macchina da scrivere non si dava mai tregua perché trovava sempre un argomento di cui parlare. Da qualche tempo non lo si vedeva in giro. Lottava, infatti, contro una brutta malattia che se lo è portato via. Fra qualche mese avrebbe compiuto 75 anni.

