Cibo scaduto in un supermercato di Salemi, sequestro e multa da 16mila euro

Ben otto quintali di cibo scaduto e in cattivo stato di conservazione è stato sequestrato in un supermercato di Salemi. Gli alimenti erano stati messi in vendita nonostante la scadenza superata mentre, nel deposito, è stato trovato un altro carico di merce mal conservato.

Ad intervenire i carabinieri di Salemi, dal Maresciallo Maggiore Calogero Salvaggio, con personale del NIL di Trapani e i NAS di Palermo. Il titolare della società che gestisce il supermercato è stato, inoltre, ritenuto responsabile di aver installato un impianto di video sorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, di non avere attuato correttamente le procedure di autocontrollo, di avere apportato variazioni planimetriche all’esercizio commerciale senza autorizzazione dell’Autorità competente e di aver impiegato una dipendente in nero.

Il responsabile è stato denunciato in stato di libertà e alla società sono state elevate sanzioni amministrative per 16.600 euro. È stata inoltre avviata la procedura finalizzata all’ottenimento dell’inibizione della vendita della gastronomia all’Asp competente, mentre sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nil di Trapani finalizzati alla quantificazione dell’evasione contributiva.

© Riproduzione riservata