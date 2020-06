La pista ciclabile a Marsala si farà: affidata la gara d'appalto

Dopo oltre 20 anni di attesa prende corpo la prima pista ciclopedonale che costeggerà la laguna dello Stagnone. La pista ciclabile, pluridecennale aspirazione dei tanti “amanti della bicicletta” a Marsala, è andata in gara ed aggiudicata alla 3 B s.r.l. di Favara.

Il progetto redatto dai tecnici del settore Lavori Pubblici, e voluto dall’Am - ministrazione Di Girolamo, dopo essere stato ammesso a finanziamento dell’Asse 6 del PO FESR Sicilia 2014-2020, è stato aggiudicato e proprio ieri mattina, presentato in Sala Conferenze “Enzo Genna” del Complesso San Pietro, ed illustrato dal sindaco Alberto Di Girolamo e dal direttore dei Lavori, ingegnere Luigi Palmeri.

Il progetto, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, approvato dal Consiglio comunale, prevedeva una spesa di 1.200.000 mila euro, di cui 999.272,78 a base d’asta, 5.213,10 per oneri sulla sicurezza e 200.727,22 quali somme in amministrazione; sarà per altro cofinanziato dal Comune con una quota di 50 mila euro, impegnata nel bilancio comunale, che si aggiungerà al finanziamento dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

