Asp Trapani, via al servizio di vigilanza alla Cittadella della Salute

Sei Associazioni di volontariato svolgeranno, a rotazione settimanale, fino al prossimo 4 ottobre, il servizio di vigilanza estiva antincendio nella Cittadella della Salute. L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, infatti, ha deciso di accogliere tutte e sei le dichiarazioni di disponibilità che erano arrivate in risposta al relativo avviso di selezione.

Si tratta delle Associazioni Vigili del Fuoco discontinui Volontari Trapani; Pubblica Assistenza Humanitas Trapani; Gruppo intercomunale Protezione civile Unione dei Comuni Elimo Ericini; A.N.TRAS. (Associazione nazionale di nuclei operativi del settore trasporti e Protezione civile) Onlus Luce e Associazione Europea Operatori Polizia A.E.O.P., le cui proposte sono state ritenute ammissibili e che vantano i requisiti richiesti.

Il servizio verrà svolto in 18 settimane, per un costo complessivo di 27.000 euro, da cui deriva un rimborso settimanale netto di 1.500 euro per ciascuna settimana.

