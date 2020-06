Incidente a Trapani, scontro tra due auto: tre feriti in prognosi riservata

Poteva finire in tragedia l'incidente verificato domenica sera a Trapani, in contrada Milo. Due auto, una Citroen C3 e una Jeep Suzuki, si sono scontrate con violenza sulla SS 113 nei pressi di Villaggio Azzurro. Tutti e tre i passeggeri dei mezzi sono adesso ricoverati in gravissime condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, la Citroen con a bordo un giovane di 24 anni positivo all'alcol test e con tracce di stupefacenti, in fase di sorpasso avrebbe invaso la corsia opposta perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi contro la Jeep a bordo della quale si trovavano due coniugi di 53 anni. Dopo essere stati stabilizzati, si adesso trovano tutti e tre in prognosi riservata negli ospedali di Palermo e Trapani.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE