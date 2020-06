Mazara, alloggi popolari in due ex scuole

Verranno riqualificati due istituti scolastici di Mazara 2. È stata ritenuta ammissibile a finanziamento l’istanza avanzata dall’Iacp per la realizzazione di un progetto di Social Housing con fondi della Comunità europea pari ad euro 3.840.000.

L’importo verrà utilizzato per la riqualificazione dei due istituti scolastici, da anni abbandonati al totale degrado, che saranno trasformati in alloggi popolari ed in un grande luogo di animazione sociale per i giovani del quartiere.

