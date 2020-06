Marsala, impianti di illuminazione Led: finanziati 5 milioni

Poco meno di 5 milioni di euro per l’efficientamento energetico di Marsala. È la somma che è stata destinata al Comune di Marsala in accoglimento di uno dei due progetti, presentati lo scorso anno, per un importo complessivo di 10 milioni di euro, a gravare sulle risorse dei fondi PO FESR 2014-2020 «Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica», destinata appunto al miglioramento della pubblica illuminazione.

È stata la Regione ad ufficializzare il decreto di finanziamento del progetto in questione. La somma posta a disposizione del Comune di Marsala è di 4 milioni e 200 mila euro che dovrà essere integrata dal Comune con 800 mila euro a copertura dell’intero progetto finanziato.

L’intervento consentirà di collocare ben 5.000 nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED negli assi stradali principali (Vie Trapani, Mazara e Salemi), ma anche nella via Dante Alighieri (ex Circonvallazione) e nelle strade di accesso al centro urbano.

