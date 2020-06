San Vito Lo Capo: via libera alla stagione balneare, un'app per prenotare l'ombrellone

A San Vito Lo Capo è tutto pronto per accogliere bagnanti e turisti. La città marinara ha già messo in moto la macchina per accogliere quanti vorranno trascorrere una serena vacanza a contatto con il mare e con la natura circostante.

«Da ieri – dice l’assessore al turismo Nino Ciulla - l’amministrazione comunale, grazie ad una convenzione con l’Associazione Turistica Culturale Castelluzzo e Associazione Sviluppo San Vito, garantirà sulle spiagge libere del territorio il rispetto dei protocolli sanitari previsti dall’emergenza covid/19. Lo farà attraverso la presenza di steward da spiaggia, ne sono previsti 14 nella spiaggia di San Vito e uno nella Baia Santa Margherita».

Agli steward il compito di vigilare sul rispetto del distanziamento ed indirizzare i fruitori nei punti stabiliti che saranno indicati da paletti che avranno una distanza minima di 4 metri l’uno dall’altro. Saranno 2104 i posti per gli ombrelloni nella spiaggia di San Vito, 890 nella Baia Santa Margherita.

Il servizio, che interesserà circa 35 mila metri quadrati di spiagge è operativo da ieri e fino al 31 ottobre prossimo dalle 7,30 alle 19. È scaricabile anche un’App JustBeach, per prenotare l’ombrellone.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata