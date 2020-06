Trapani, posti sotto sequestro 240 chili di tonno rosso

Sono stati sequestrati dalla capitaneria di porto di Trapani 240 chili di tonno rosso ed elevate sanzioni per 5.500 euro. Sequestrati anche 40 chili di sarde.

Tutti prodotti ittici sequestrati erano privi di tracciabilità, in violazione della normativa comunitaria di settore. Gli esemplari sequestrati dopo essere stati visionati dal veterinario dell’Asp di Trapani sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

