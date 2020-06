Rischio incendi a Marsala, terreni dei privati da ripulire

Aumenta il rischio incendi nel Marsalese. Per far scongiurare eventuali danni, l’ordinanza sindacale dello scorso mese di maggio ha indicato il 14 giugno il termine ultimo per provvedere ad una radicale pulizia dei terreni dalle sterpaglie, dalle erbacce e dai rifiuti onde mettersi al riparo da eventuali rischi di incendi.

Questi, quando non sono palesemente dolosi, sono causati dalle sterpaglie che invadono le sedi stradali periferiche e sono facile esca per gli automobilisti che buttano dai finestrini le cicche di sigarette.

L'articolo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

