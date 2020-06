Raccolta dei rifiuti ad Alcamo, frazione umida smaltita a parte

Si torna a separare l’organico dall’indifferenziato. A distanza di oltre un anno dalla decisione del Comune di mescolare queste due tipologie per le difficoltà a trovare una piattaforma per lo smaltimento della frazione umida, finalmente si torna alla raccolta porta a porta completa.

Questo grazie alla soluzione appena trovata: l’invio dei rifiuti fuori dalla Sicilia. Si riparte con il nuovo calendario da lunedì prossimo, 8 giugno, e la città non sarà più suddivisa in due diverse fasce per la raccolta: in pratica il ritiro porta a porta avverrà negli stessi giorni in tutto il territorio.

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata