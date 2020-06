Maltempo, allagamenti a Trapani e a San Vito dopo lo scirocco

Solo giovedì, Trapani e il suo hinterland ha dovuto fare i conti con una giornata di scirocco infernale con diversi incendi che sono andati avanti fino a tarda sera. Ieri mattina invece al contrario si è svegliata con il maltempo e con una fitta pioggia che aveva iniziato a scendere già attorno all’una di notte.

Così il capoluogo ancora una volta come ormai accade spesso quando piove, ha visto molte delle sue arterie cittadine, tanto per fare un nome la via Nausica una parallela di via Fardella, completamente allagate. Ancora una volta la città ha dovuto fare i conti con i tombini saltati e con tanti disagi.

Molti commercianti per esempio si sono trovati l’acqua praticamente fin su i marciapiedi e questo fino a metà mattinata. Moltissime le zone della città capolugo che hanno dovuto fare i conti con l’acqua che non riusciva a defluire regolarmente con buona pace di automobilisti, pedoni e commercianti.

