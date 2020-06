Traffico di migranti, confermata in appello la condanna di due marsalesi

È stata confermata anche in appello la sentenza con cui, il 20 dicembre 2018, il gup di Palermo Annalisa Tesoriere condannò, in abbreviato, sei dei dodici imputati, italiani e tunisini, del processo scaturito dall’operazione “Scorpion Fish”, condotta a termine da Dda e Guardia di finanza il 6 giugno 2017.

Le accuse: associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette estere. Confermata la pena inflitta in primo grado (sei anni e 8 mesi di carcere) per

i marsalesi Salvatore e Angelo Allegra, fratelli, pescatori, rispettivamente di 56 e 50 anni. Per loro, anche condanna a pagare le spese processuali.

L'articolo completo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

