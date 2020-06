Trapani, fognatura di via Libica: interventi alla stretta finale

È in corso la riparazione della condotta di acque nere di via Libica a Trapani dove ieri è stato montato il pezzo in seguito al secondo guasto. Lunedì pronto era tutto pronto ma una nuova lesione ha costretto gli operai a tornare al lavoro.

Una situazione che ha portato all’esasperazione i commercianti del centro «Le Saline» e ha portato alla decisione da parte dell’Amministrazione comunale di accendere un mutuo per effettuare una sostituzione dell’intera linea da 4 chilometri che collega la stazione di sollevamento di via Marsala al depuratore consortile di Nubia.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE