Ospedale di Castelvetrano, chiude il reparto di ortopedia

Chiude il reparto di ortopedia dell'ospedale di Castelvetrano. Ritornano infatti all'ospedale di Marsala i due ortopedici in servizio presso il nosocomio castelvetranese, in servizio a tempo, imponendo di fatto la chiusura del reparto con 12 posti letto.

"La storia dell’ortopedia riflette un poco la storia dell’intero Ospedale - dice il dott. Bartolomeo Lupo, da poco in quiescenza ma per 35 anni a capo del reparto -. A mio avviso esiste un progetto antico che vuole declassare l’intero nosocomio a favore di altre realtà viciniori e questo perché le risorse economiche per l’intera provincia sono sempre inferiori rispetto alle necessità: le risorse non sono (forse) sufficienti a garantire la sopravvivenza dei cinque nosocomi della provincia per cui qualcuno deve essere ridimensionato e naturalmente soccombe il più debole dal punto di vista politico. In verità non sarebbe nemmeno così perché basterebbe diversificare l’offerta sanitaria, evitare gli sprechi, combattere il malaffare e i finanziamenti sarebbero più che sufficienti a soddisfare tutti i bisogni della sanità trapanese".

