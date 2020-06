Alcamo, vandali in azione negli uffici comunali: probabile tentato furto

Si sono introdotti negli uffici comunali durante il week end. La scoperta ieri alla riapertura dei locali di via Pia Opera Pastore ad Alcamo. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri ma sembrerebbe che non sia stato portato via nulla. Si tratterebbe però di un tentato furto nella palazzina di tre piani che ospita gli uffici di Ambiente, Turismo e Spettacolo del Comune.

La zona è sprovvista di un sistema di videosorveglianza e ciò rende ancora più difficile l'identificazione dei responsabili nei confronti dei quali si sta vagliando ogni ipotesi investigativa.

