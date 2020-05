Trapani, va a fuoco la moto del presidente di quartiere Giovanni Parisi

È andata a fuoco nella notte, per motivi ancora da chiarire, la moto del presidente del quartiere Sant'Alberto-Fontanelle Giovanni Parisi. Attorno alle 4 di ieri mattina, una vicina di casa ha allertato Parisi che la sua moto parcheggiata all’interno di un cortile stava bruciando. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che immediatamente hanno spento le fiamme.

Nel mezzo di trasporto è stato trovato liquido infiammabile. Parisi ha sporto regolare denuncia alla Polizia, che è intervenuta sul posto per i rilievi. Ci sono indagini in corso per capire cosa è realmente accaduto.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

