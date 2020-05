Mucca morta ritrovata sugli scogli vicino al porto di Trapani

Sugli scogli a pochi passi dal mare a ridosso dell’isolotto della Colombaia sulla estremità orientale del porto di Trapani è stata ritrovata la carcassa di una mucca. La segnalazione è stata effettuata da un cittadino che ha allertato in nottata Enrico Rizzi, attivista trapanese per i diritti degli animali.

Quest’ultimo ha subito avvisato i Carabinieri. Stamattina l’animalista ha raggiunto in barca il luogo per il macabro ritrovamento. In zona anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Trapani per l’ operazione di pattugliamento “Mare Sicuro” e i vigili del fuoco. Domani si tenterà il recupero della carcassa che dovrebbe essere effettuato tramite operatori portuali. E’ chiaro che un animale di queste dimensioni non potrà mai raggiungere quel posto. Di conseguenza i dubbi sull’accaduto sono tanti.

