L'incendio di Monte Bonifato, ora si fa la conta dei danni

Nuovo focolaio nella zona di Monte Bonifato, ad Alcamo. Intanto è in corso la conta dei danni provocati dall’incendio che, tra mercoledì e giovedì, ha devastato un’ampia parte del versante est. Situazione, insomma, da monitorare costantemente.

Proseguono le indagini nel tentativo di capire in che modo si sia originato il rogo e per individuare i responsabili. Per domare l'incendio è stato decisivo l'intervento di canadair giunti da Ciampino e Lamezia Terme, in aiuto alle squadre antincendio di terra.

L'articolo di Massimo Provenza nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

