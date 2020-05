La Capitaneria sequestra 18 quintali di tonno rosso a Marsala

Gli uomini della Guardia costiera di Marsala hanno sequestrato 18 quintali di tonno rosso, lungo il litorale marsalese, a bordo di una imbarcazione non autorizzata alla pesca. Tutto il prodotto ittico è stato devoluto in beneficienza. Il sequestro è avvenuto in località Sappusi, poco lontano dal centro lilybetano.

"L’operazione – spiegano dal Circomare diretto dal tenente di vascello Carla Picardi – rientra in una specifica attività di monitoraggio e controllo del territorio mirata al contrasto della pesca di frodo dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla cattura dei grandi migratori. Il tonno rosso (denominazione scientifica Thunnus thynnus) appartiene infatti a stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione, la cui finalità è quella di contingentarne la cattura al fine di tutelare tale risorsa».

L'articolo di Chiara Putaggio nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

