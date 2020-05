"Resta quattro notti, una è gratis", così il Comune di Trapani attira il turismo

Il Comune di Trapani pensa alle modalità per attirare i turisti in tempi di Covid. In questi giorni sono stati chiusi diversi accordi con gli imprenditori locali, per favorire non solo l'arrivo dei visitatori ma anche la loro permanenza.

"Noi come Comune faremo la promozione turistica del territorio e gli imprenditori regaleranno una notte se il turista rimarrà tre a Trapani, due notti per un soggiorno di sei giorni e regalerà tre notti per un soggiorno di 14. Quindi non promuoviamo soltanto il territorio ma vogliamo incentivare attraverso un’offerta concreta di marketing a scegliere Trapani".

