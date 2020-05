Marsala, vertice alla Regione per rilanciare il progetto porto

Fare ripartire l'iter le la realizzazione del porto di Marsala. Con questo obiettivo, sono state sentite in Commissione Ambiente dell'Ars le varie parti interessate alla realizzazione del porto di Marsala, dopo la revoca della concessione demaniale alla Myr, inadempiente agli obblighi contrattuali.

Dal momento che ripartire da zero significherebbe abbandonare l'idea dell'opera, gli uffici dei Dipartimenti infrastrutture e ambiente valuteranno la possibilità che la progettazione delle opere realizzate a spese della Myr possa essere ceduta gratuitamente alla Regione. I costi per tali opere, per circa 4 milioni di euro, non sono sostenibili dall’Amministrazione comunale di Marsala e dalla Regione e, tra l’altro, hanno interessato un iter che si è protratto per un arco temporale di 10 anni.

