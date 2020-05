Marsala, 8 mila pacchi spesa consegnati a 3 mila famiglie

Ottomila pacchi della spesa distribuiti, negli ultimi due mesi, a 2885 mila famiglie in difficoltà economica. E’ questo il bilancio tracciato dal Comune di Marsala che in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ha assistito, insieme ai volontari della Fondazione San Vito onlus (braccio operativo della Caritas), quanti si sono trovati senza un reddito per non aver più potuto svolgere il loro lavoro. «Siamo soddisfatti di come si è svolto questo servizio in favore delle famiglie bisognose della nostra città - dicono il sindaco Alberto Di Girolamo (Pd) e l’assessore ai Servizi sociali Clara Ruggieri - Le esigenze sono state tante, ma siamo riusciti a fronteggiarle grazie all’aiuto dei volontari e del personale comunale. Da parte nostra continuiamo a rivolgere un appello per le donazioni. Chi può, le faccia, cosi

come chi va a fare la spesa al supermercato aderisca all’iniziativa carrello solidale e compri dei prodotti da donare a chi è in difficoltà economica».

Ogni pacco della spesa distribuito due volte al mese, spiega una nota del Comune, "contiene prodotti alimentari sufficienti per due persone e in caso di famiglie più numerose il pacco viene raddoppiato". Inoltre, sono stati anche distribuiti pacchi specifici per bambini fino a tre anni d’età e altri contenenti prodotti per l'igiene personale.

«Chi volesse effettuare una donazione - conclude la nota - può farlo effettuando un versamento sul conto corrente contraddistinto dall’Iban IT06H08952818880000000155426». E’ sempre attiva, infine, in diversi supermercati di Marsala l’iniziativa «Carrello Solidale».

