Covid, indagini sierologiche in 11 Comuni della provincia di Trapani

Undici Comuni della provincia trapanese saranno coinvolti nell'indagine di siero-prevalenza dell'infezione da coronavirus per capire quanti abbiano sviluppato gli anticorpi al virus. Questi i territori scelti: Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

In tutta la provincia trapanese si stima che saranno all’incirca mille le persone a cui verrà eseguito il test e che verranno selezionate a campione distribuite per sesso, attività e classi di età. Gli esiti dell’indagine potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

