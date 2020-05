Alcamo, sequestrate oltre 10mila mascherine non a norma

Vendeva mascherine non a norma e sprovviste del marchio Ce. La Guardia di finanza ne ha sequestrate oltre 10mila ad un commerciante palermitano impegnato nel settore dell'e-commerce. I dispositivi erano di provenienza cinese acquistate, come ha confessato l'uomo, da una società di trading on line.

I dispositivi, senza alcun certificato di conformità, sono stati posti sotto sequestro. Si tratta di quasi 8mila mascherine chirurgiche e doltre 2mila del tipo ffp2.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

