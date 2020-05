Festa di fine pandemia rovinata a Trapani: 4 nuovi positivi al coronavirus, 2 rientrati da altre regioni

Dopo aver brindato martedì scorso alla fine della pandemia, Trapani perde in poche ore il primato di provincia covid free a causa di 4 nuovi casi di coronavirus. A confermarli è l'Asp. I nuovi positivi sono a Mazara del Vallo, Calatafimi Segesta, Castelvetrano e Marsala.

Un passo indietro dopo che in tutta la provincia da 28 giorni non si registravano nuovi contagi. Due cicli di incubazione, un lasso di tempo entro il quale l’Organizzazione mondiale della sanità può dichiarare conclusa una pandemia, avevano fatto sperare nella fine dei contagi. Poi ieri è arrivata la doccia fredda: l’Asp di Trapani ha comunicato 4 nuovi casi di Coronavirus, tutti riguardano pazienti che hanno preso l’infezione in altri posti. Nella prima mattinata la notizia di una donna di Mazara, poi un caso a Marsala, uno a Castelvetrano e uno a Calatafimi.

Il caso di Marsala è una persona asintomatica, rientrata dalle Marche e in quarantena dal 9 maggio, quello di Calatafimi Segesta è invece un paziente che era stato ricoverato a Villa Maria Eleonora di Palermo.

Per quanto riguarda il caso di Mazara si tratta di una donna che lavora nel mondo della sanità a Messina, mentre per quanto riguarda il caso di Castelvetrano è una persona asintomatica che è arrivata lo scorso 9 maggio da Verona, posta in quarantena domiciliare.

