Albanese evaso dal carcere di Trapani, indagati ex direttore e comandante

Avviso di conclusione indagini per l’ex direttore della casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, Renato Persico, e per il comandante della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Romano. L’accusa nei loro confronti è quella di procurata evasione. L’indagine nei confronti di Persico e Romano è legata all’evasione dal carcere Pietro Cerulli del detenuto Luca Leke, 34 anni, albanese. L’uomo il 24 giugno dello scorso anno riuscì a scavalcare il muro di cinta del carcere e per 48 ore diventò uccel di bosco.

Fu catturato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e da personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, mentre a piedi, percorreva la linea ferrata nelle campagne di Fulgatore, vicino il casello ferroviario di Bruca

