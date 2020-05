Incendio a Marsala, in fiamme all'alba un'auto parcheggiata

Paura all'alba a Marsala. In via Grotta del Toro è divampato un incendio. In fiamme un'auto parcheggiata in una stradina tra via Grotta del Toro e via Trapani.

Il rogo, con tutta probabilità di origine dolosa, è esploso alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala che si sono attivati per domare le fiamme. L'auto però andata completamente distrutta. Sono in corso le indagini per individuare la causa del rogo e confermare la matrice dolosa.

