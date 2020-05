Furto di legna a Castelvetrano, due arresti

Hanno provato a rubare tre quintali di tronchi. Ottavio Beniamino Crescente, 58 anni, e Gianluca Monteverde, 39 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati a Castelvetrano dai carabinieri della Stazione di Marinella.

I due sono stati sorpresi dai militari mentre tagliavano con una motosega alcuni alberi piantati lungo la statale 115, all'altezza dello svincolo autostradale per Menfi. Sul loro motocarro avevano già caricato buona parte della refurtiva che è stata sequestrata.

Entrambi sono stati, dunque, condotti presso il Comando Compagnia di Castelvetrano, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo durante il quale sono stati confermati gli arresti stabilendo inoltre per entrambi le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Partanna e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

