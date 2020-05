Strage di Capaci, il ricordo a Castellammare del Golfo

Anche Castellammare del Golfo ricorda la Strage di Capaci grazie a un'iniziativa dei parroci della cittadina. Alle ore 17.58 le campane delle chiede del paese suoneranno per ricordare il tragico momento dell'attentato a Giovanni Falcone, momento in cui tutto il paese si fermerà per ricordare la strage.

Ieri il vescovo Pietro Maria Fragnelli si è recato nella cittadina per la festa di Santa Rita: “Alle nuove generazioni vogliamo consegnare con fiducia l’impegno di far “sorgere comunità solidali” anche nella nostra città, facendo nostra la frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al festival di Verona. Questo significa impegnarsi a portare un frutto speciale nella vita cittadina: dobbiamo diventare comunità sinodali, capaci di tendere a una lettura condivisa della nostra storia sociale e religiosa. Ogni famiglia deve educare i giovani - e anche gli adulti - a conoscere, rispettare e amare uomini e donne che hanno dato la vita per liberare la nostra terra dai potenti della mafia e dai manipolatori del bene comune, ha affermato il vescovo alla vigilia dell’anniversario di Capaci e del compleanno di Piersanti Mattarella ( 24 maggio 1935 – 6 gennaio 1980) , sepolto nel cimitero di Castellammare del Golfo di cui quest’anno ricorre il 40° dell’assassinio mafioso".

"Nel tempo della pandemia, a 40 anni dall’uccisione di Piersanti Mattarella – ha continuato il vescovo - santa Rita ci esorta alla preghiera e a far rinascere dalla fede la capacità di guardare e vincere le sfide antiumane dei prepotenti del nostro tempo. Ci ispiri anche il realismo profetico di Giorgio La Pira, che non era un “nobile idealista”, ma un “uomo pieno di spirito profetico e di tenace speranza”, un credente “carico di futuro”; difatti “la trasformazione del mondo che lui perseguiva passava attraverso l’invenzione del futuro” (Piersanti Mattarella). Vivendo questi valori saremo veri testimoni, che educano le nuove generazioni con l’esempio".

© Riproduzione riservata