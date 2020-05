Pantelleria, passeggeri in viaggio per Trapani lasciati a terra

Almeno trenta passeggeri che da Trapani dovevano raggiungere Pantelleria sono stati lasciati a terra e non sono stati imbarcati sulla nave traghetto. E’ accaduto ieri, ma è un problema che si ripresenta periodicamente. Ogni settimana è previsto il trasporto di materiale pericoloso, quale benzina e bombole di ossigeno per ospedale e farmacie. Ed a causa però dei limiti imposti dalla legge, che per questi viaggi prevede un numero massimo di 42 passeggeri, molti viaggiatori restano a terra. Il disagio si è ripresentato anche per chi era in partenza da Pantelleria.

Al danno la beffa, perchè coloro che si sono visti negare il biglietto hanno dovuto affrontare spese ulteriori per il pernottamento. E sempre ieri alcuni passeggeri non hanno trovato posto sul volo Palermo-Pantelleria. I posti, a causa dell’emergenza coronavirus, sono ridotti per garantire la distanza sociale e nella giornata di trasporto del personale delle forze dell’ordine destinate a Lampedusa, si riducono quelli a disposizione per Pantelleria.

