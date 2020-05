Marsala, i nuovi pazienti Covid andranno all'ospedale di Partinico

I nuovi positivi della provincia trapanese saranno trasferiti all'ospedale Civico di Partinico. Lo ha deciso l'Asp di Trapani che ha diramato la nota in seguito alla riattivazione dei reparti dell'ospedale di Marsala, tornato alla sua normale attività.

All’ospedale marsalese resta solo allestita all’ingresso un’area pre-triage per la verifica degli eventuali casi sospetti, in modo da evitare che possano andare in contatto con i pazienti ricoverati all’interno della struttura. In caso di tampone positivo verrebbero trasferiti per l’appunto all’ospedale della provincia palermitana.

